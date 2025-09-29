Benevento, Auteri: “Finalmente più ‘ignoranti’, la lezione è servita”

Il modo migliore per cancellare l’amarezza per la rimonta subita a Picerno e riprendere immediatamente la propria marcia. Il Benevento sceglie di battere il Trapani e di agganciare la Salernitana al primo posto in classifica, valorizzando così anche il pari di mercoledì sera al ‘Curcio’. Al di là del risultato e degli effetti che ha prodotto sulla graduatoria, Auteri al termine del match con i granata può ritenersi soddisfatto per le risposte che i suoi hanno dato: «Siamo stati bravi a essere più ‘ignoranti’, come avevo chiesto. Ho visto una squadra più cattiva, con più attenzione e che comunque non ha mai perso le proprie prerogative. In alcuni momenti, serve anche questo: forse la lezione di Picerno è stata utile» il commento in conferenza stampa dell’allenatore giallorosso.

