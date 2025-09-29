Chi evocava vecchi fantasmi, sarà stato accontentato. Questo è un altro Benevento, è un’altra storia e lo ha dimostrato per il modo con cui si è preso la vittoria con il Trapani, togliendosi pure lo sfizio di agganciare la Salernitana in vetta alla classifica. Due sberle a una squadra ancora imbattuta prima di essere di scena al ‘Vigorito’ e una prestazione assai più convincente di quanto non dichiari il risultato finale (2-0). Servivano risposte secche, autorevoli, indiscutibili per cancellare l’amarezza del pari subito in rimonta mercoledì sera a Picerno e sono arrivate nel modo migliore possibile. Perché la Strega è apparsa squadra compatta, tonica, brillante e ha legittimato le sue ambizioni con una prova furiosa con cui ha reso praticamente inoffensivi avversari che pure venivano considerati quadrati e ben equipaggiati.

