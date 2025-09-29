Le recenti dichiarazioni della nuova direttrice generale dell’ASL, Tiziana Spinosa, hanno sollevato un’ondata di sconcerto tra le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria. Invece di segnare l’avvio di una stagione di confronto costruttivo, le parole della manager hanno prodotto l’effetto opposto, spingendo i sindacati a intervenire con un comunicato congiunto firmato da ANAAO-ASSOMED (Marino Diego), FASSID-AUPI (Lidia Scaglione), FEDERAZIONE Cimo-Fesmed (Emilio Tazza), FVM (Angelo Zerella), CGIL Medici (Sergio Passananti), CISL Medici (Rosanna Papa) e UIL Medici (Pierluigi Vergineo). Spinosa ha parlato di “disordine organizzativo”, “conflitti interni”, “mancanza di risorse economiche”, “esaurimento del fondo per le prestazioni aggiuntive”, “scarsa collaborazione da parte di alcuni operatori” e di “dichiarazioni usate in modo strumentale”.

