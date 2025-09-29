Una trentina di persone, tra cui anche una signora di 93 anni, ha dato vita a un sit in di protesta sulla situazione a Gaza nei pressi dell’ingresso del terme di Telese dove ieri mattina il segretario Antonio Tajani ha chiuso la tre giorni della festa nazionale si Forza Italia. Il gruppo di protesta- come riporta l’Ansa- è stato invitato a mettersi un po’ più distante, a una cinquantina di metri dall’ingresso alla Festa “azzurra”.

