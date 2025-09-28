È di Guardia Sanframondi la prima concorrente della Ruota della Fortuna ad aggiudicarsi la Grande Panda. Si chiama Barbara Garofano, è sposata e ha due figli, Lucio di 10 anni e Selene di 26. Imprenditrice instancabile, gestisce a Guardia il ristorante Il terrazzo delle Janare insieme al padre e alle due sorelle e, con queste ultime, la Cooperativa Luna che cura il servizio mensa nelle scuole di Guardia e San Lorenzo Maggiore. Nel corso delle tre serate televisive ha messo insieme un bottino di tutto rispetto: nella prima puntata, lunedì, ha portato a casa 30.500 euro e una vacanza alle Maldive, martedì 21.700 euro e una crociera ai Caraibi, fino al trionfo finale mercoledì sera con la Grande Panda e altri 22.500 euro. Una somma importante, anche al netto delle tasse, e un’emozione indelebile non solo per lei, ma anche per la sua famiglia e la sua comunità.

