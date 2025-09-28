L’approdo in aula del regolamento per l’utilizzo della videosorveglianza ha generato un ampio dibattito nel Consiglio comunale di San Giorgio del Sannio.

L’assemblea riunita venerdì pomeriggio – aperta con un minuto di silenzio per lo sterminio in corso a Gaza – ha affrontato come primo punto proprio l’esame del corpo di norme indispensabile per gestire le immagini catturate dalla rete di telecamere installate in paese.

Il tema è stato introdotto dal consigliere Marcello Barrasso.

Con il regolamento, ha spiegato il capogruppo di maggioranza, il Comune potrà utilizzare le immagini, “cosa che finora non è stato possibile fare”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia