Si sono conclusi gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla linea Caserta-Benevento-Foggia nell’ambito del nuovo itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari.

Lavori disposti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), per un impegno economico complessivo di circa 430 milioni di euro.

Rispettato il cronoprogramma prefissato da Rfi: lavorazioni cominciate il 15 settembre e terminate entro sabato 27 settembre con l’effettiva esecuzione interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea, propedeutici al completamento dei lotti connessi all’itinerario dell’Alta Velocità, e l’impiego sui cantieri in media di trecento persone al giorno, tra operai e tecnici specializzati di Rfi e delle ditte appaltatrici.

