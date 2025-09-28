Lo stridore della frenata di Picerno non ha lasciato il segno. Questo almeno è ciò che si augura un Benevento animato dalla grande voglia di riprendere la marcia, dopo la rimonta subita mercoledì sera al ‘Curcio’, che di fatto ha impedito alla formazione giallorossa di agganciare la Salernitana in vetta alla classifica. La sfida col Trapani rappresenta l’occasione giusta per piazzare la sgommata che restituisca – oltre alla vittoria – anche energia, autostima e un pizzico di serenità in più. La Strega approccerà alla partita proprio con l’obiettivo di rendere meno amaro il pari di Picerno e di regalarsi un successo che anzi potrebbe finire per valorizzarlo, in una settimana in cui ha anche raccolto la vittoria contro l’Atalanta Under 23.

