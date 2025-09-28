I militari del Nas di Salerno hanno intensificato i controlli nelle zone ad alto afflusso turistico delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, ispezionando stabilimenti balneari, villaggi turistici, strutture socio-sanitarie ed attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In totale ispezionate 175 attività (di cui 64 con esito irregolare), adottando provvedimenti di chiusura immediata in 23 casi e 33 diffide per “non conformità” igienico-sanitarie.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia