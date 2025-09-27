Il Benevento ha scoperto il suo miglior Davide Lamesta. Una risorsa oggi imprescindibile per l’attacco di Auteri e per tutti i meccanismi della Strega, in grado di garantire superiorità sulla fascia e un rendimento costante in zona gol. Non da solista, bensì da assistman, in quella che può essere davvero la stagione della sua consacrazione con la maglia giallorossa. Sua la prima firma ufficiale a referto nel 2025/2026, in Coppa Italia Serie C, contro il Guidonia: un segnale lanciato allo spogliatoio e alle concorrenti, aspettando un exploit che lo ha visto brillare tra i primi passi del nuovo Benevento targato Auteri.

