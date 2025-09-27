Un’esperienza che pare essere sempre più positiva quella dell’Ospedale di Comunità di San Bartolomeo, dove l’utenza riconosce la presenza di un servizio efficiente e con tempi d’attesa contenuti.

Tra i nuovi servizi offerti dalla struttura c’è anche la possibilità di effettuare TAC senza mezzo di contrasto, disponibile nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì.

Un reparto quello di radiologia, che si distingue per l’organizzazione snella, che consente ai pazienti del territorio, e non solo, di accedere in tempi rapidi a esami diagnostici di fondamentale importanza.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia