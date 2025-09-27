Ammalorati da un improvviso e violento rogo materiali termoidraulica collocati nel cortile di un’azienda commerciale ubicata a Pezzapiana. Annerita dal fumo denso sprigionato dall’incendio le mura esterne contigue al piazzale dove si è sviluppato il rogo della struttura principale con vetri in frantumi per il calore sprigionato dalle fiamme divampate. Nessun inconveniente per le persone e gli addetti dell’azienda, se non la paura comprensibilmente innescata da quanto accaduto.

