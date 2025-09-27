Linea valle Caudina, Eav assicura: “intervento in fase avanzata”

Entrano in fase avanzata i lavori di ammodernamento e potenziamento della tratta ferroviaria Cancello-Benevento, intervento che copre l’intera linea per una estensione di 47,900 km per mano del raggruppamento temporaneo tra “EUROFERROVIARIA Railway Construction” (gruppo SALCEF) e “ARMAFER Armamenti Ferroviari”. A fornire l’aggiornamento e la pagina social ufficiale di EAV. L’importo complessivo del contratto, finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ammonta ad un valore di oltre 90 milioni di euro.

