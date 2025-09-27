Si illude chi immagina un centrodestra rassegnato alla sconfitta alle elezioni regionali della Campania. Antonio Tajani, leader di Forza Italia, partito che a Telese Terme ha appena avviato la sua tre giorni di dibattiti e confronti che si concluderanno domani con la presentazione del Manifesto per la Libertà, considera persino un po’ jettatoria la domanda dei giornalisti. Il suo partito, assicura, non si ispira affatto al barone Pierre de Coubertin, dirigente sportivo e pedagogista francese, assertore che “L’importante non è vincere ma partecipare”.

“No, no, noi non corriamo mai per partecipare, corriamo sempre per vincere e questo vale anche in Campania, perché mi pare che ci siano molte divisioni a sinistra, mi pare che De Luca non gradisca affatto la candidatura di Fico, una candidatura che dimostra che la sinistra ha deciso di cancellare definitivamente dal palcoscenico politico il centro-sinistra. C’è solo la sinistra, c’è l’estrema sinistra, quindi c’è un grande spazio al centro, per questo noi siamo fiduciosi, insistiamo sulla candidatura civica per andare a occupare uno spazio al centro, che ormai la sinistra ha lasciato libero, perché non esiste più il centro-sinistra. Le scelte di Schlein, di Conte, di Avs vanno tutte in tale direzione”.

