Sulla sua persona pendeva un ordine di carcerazione. Nella tarda serata di giovedì quella che a tutti gli effetti era una condizione di latitanza è stata conclusa dall’intervento degli uomini dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Vico.

È la vicenda che vede protagonista un ventisettenne romeno residente nel Casertano.

I militari della cittadina casertana lo hanno rintracciato in provincia di Benevento, nel cuore della Valle Caudina, in particolare a Paolisi.

