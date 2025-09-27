Il libro delle alternative di questo Benevento ha diverse pagine, ma per il momento Gaetano Auteri non ha intenzione di consultarle. Anzi, potrebbe tornare a rivedere quelle già lette, perché il tecnico giallorosso è orientato a rimettere in soffitta il 4-2-3-1 visto a Picerno per la prima volta dall’inizio e tornare all’assetto su cui questa squadra è stata costruita, vale a dire il 3-4-3. Non perché non abbia ricavato riscontri positivi dalla prova di mercoledì – nonostante la beffa del pari -, ma perché attualmente il sentiero più battuto in questo avvio di stagione è quello che gli dà le maggiori garanzie.

