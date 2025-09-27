Due nuovi importanti traguardi per la nuova linea ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari: è stato completato, infatti, lo scavo della Galleria San Lorenzo, lunga 1.650 metri e situata nel comune di San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento ed al tempo stesso c’è stata la posa in opera dell’impalcato metallico del Viadotto Calore con una luce di 65 metri.

Per la prima infrastruttura, lo scavo della Galleria San Lorenzo, lunga 1.650 metri e situata nel comune di San Lorenzo Maggiore, va sottolineato che si tratta di un tunnel di nuova realizzazione con le più moderne tecniche ingegneristiche. Il quarto tunnel completato per la linea dopo quelli di Reventa, Limata e Ponte.

Complessivamente, lo stato di avanzamento degli scavi ha raggiunto l’87% delle attività previste.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia