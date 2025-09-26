Sorpreso a spacciare da casa, prova a nascondere droga negli indumenti intimi della moglie: arrestato 37enne

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Benevento – con il supporto del Nucleo Cinofili di Sarno con i cani Pilar e Thelma, e dei militari di Ceppaloni – hanno portato a termine un’operazione antidroga che ha condotto all’arresto in flagranza di reato di un 37enne residente a Ceppaloni, già sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Durante un servizio mirato al controllo del territorio, volto alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti del 37enne. L’attività investigativa ha permesso di rinvenire, occultato all’interno di un deposito adiacente all’abitazione, due involucri contenenti circa 47 grammi di cocaina.

