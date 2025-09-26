Dal Consigliere comunale di minoranza Donato Costantini arriva una richiesta di chiarimenti all’amministrazione comunale riguardante i parcheggi riservati ai disabili.

In particolare, il Consigliere Costantini spiega che ci sarebbe stato uno spostamento della collocazione di un parcheggio disabili proprio nei pressi della casa comunale, e che questo spostamento potrebbe causare disagi all’utenza.

Il Consigliere ha inviato una missiva all’amministrazione dicendo: “nei pressi dell’ingresso principale del Comune era presente un posto auto riservato ai disabili, in posizione funzionale a garantire un accesso diretto e agevole agli uffici comunali.

