L’avvio è fissato per le 16 di oggi: fino a domenica, Telese Terme ospiterà la Festa di Forza Italia, qui voluta dal segretario nazionale Antonio Tajani, sul tema “Libertà”. “Non è solo una festa, ma un momento di rilancio, di confronto e di condivisione per il nostro partito”, spiega Francesco Rubano. Forza Italia è, da sempre, la casa dei moderati e la forza che ha saputo unire culture diverse nel segno della libertà, della crescita e della centralità della persona. Oggi, nella coalizione di centrodestra e al governo del Paese, svolge un ruolo decisivo: “Siamo la forza che garantisce equilibrio e stabilità, rimanendo fedele ai valori che ci ha consegnato il presidente Berlusconi e che Antonio Tajani porta avanti con autorevolezza in Italia e in Europa”.

“Trattasi di un evento che avrà anche una ricaduta importante sull’economia locale: oltre 800 strutture ricettive sono state prenotate tra il Sannio e l’Alto Casertano, con benefici evidenti per ristoranti e attività commerciali. Un segnale concreto di quanto la politica possa incidere positivamente sulla vita delle comunità. Ma l’appuntamento di Telese Terme ha soprattutto un significato politico: è la dimostrazione che il Sannio è diventato un laboratorio di radicamento e di partecipazione, costruito sull’ascolto e sulla presenza quotidiana nei territori. Qui stiamo consolidando consenso vero, dando spazio a nuove energie e rafforzando il nostro legame con le persone. La scelta di Antonio Tajani di organizzare questo appuntamento qui è un atto notarile per il Sannio, per oggi e per il futuro”.

