La sua prima uscita pubblica, seguita all’ufficializzazione della candidatura, è avvenuta in Cilento, perché Roberto Fico crede che le aree interne vadano rispettate, al punto che costituiranno uno dei punti fondamentali del suo programma, né gli interessa più di tanto che in questi territori della Campania risieda il 5% dell’elettorato. Mercoledì era a Caserta, ieri a Morcone, dove il Movimento 5 Stelle inaugurava la sede del Gruppo Territoriale Alto Tammaro: “Dobbiamo modificare quella cultura secondo la quale si riserva attenzione maggiore a quelle aree dove ci sono più voti, mentre ci si distrae verso quelle che esprimono meno voti”. Una cultura, questa, che non appartiene al candidato presidente del cosiddetto “campo largo”.

