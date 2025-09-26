Grande prova di maturità per i sindaci dell’Unione dei Comuni della Città Caudina che si sono riuniti nella giornata di mercoledì, in Giunta, presso il Municipio di Montesarchio, Comune capofila della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028. All’unanimità, la Giunta medesima ha deliberato l’approvazione del dossier.

Il documento, elaborato dai progettisti Leandro Pisano, Giacomo Porrino e Alessandra Panzini, delinea la visione di una Valle Caudina laboratorio dí ruralità, capace di unire innovazione culturale, coesione sociale e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia