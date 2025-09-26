Rotazioni e cambi d’assetto che non hanno portato gli effetti sperati. Ma che, al contrario, hanno complicato ulteriormente i piani giallorossi, ridisegnando l’andamento della partita. Quella giocata tra Picerno e Benevento mercoledì sera è una gara dai due volti. Il primo, limpido, ha visto dominare vivacità e qualità della Strega. Il secondo, poco oltre l’ora di gioco, ha invece ribaltato le pulsazioni del match, premiando la voglia rossoblù contro una squadra, quella allenata da Auteri, che ha staccato la spina troppo presto.

