Due facce di una stessa partita, l’ottimo approccio che vale il sorpasso e un passo indietro evidente sulla reazione. La partita del “Curcio” regala al Benevento tanti interrogativi da risolvere ma anche diverse conferme. Alcune sono le solite di questo inizio di stagione, da un Lamesta che cresce di partita in partita, ancor più inarrestabile, al leitmotiv del gol firmato Salvemini: prima doppietta con la maglia della Strega firmata dall’ex Audace Cerignola, capocannoniere del girone C in buona compagnia. Dal rigore assegnato attraverso FVS nascono però i problemi del Benevento, perché gli allori del risultato apparentemente acquisito e le carte rimescolate dalla panchina hanno ribaltato la partita contro il Picerno.

