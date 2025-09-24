Tragedia a Solopaca, dove un uomo di 66 anni è stato rinvenuto senza vita all’interno della propria abitazione. A insospettire amici e conoscenti era stata la sua assenza prolungata: da diversi giorni nessuno riusciva a mettersi in contatto con lui. È stato così richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Telese Terme, che una volta entrati nell’appartamento hanno rinvenuto il corpo dell’uomo, ormai senza vita, adagiato sul letto.

