La strada potrebbe riaprire oggi, 24 settembre, o al più tardi, sabato.
E’ l’impegno preso dal Comune di San Giorgio del Sannio con i titolari delle attività commerciali di via De Gasperi, sul piede di guerra per via di un cantiere aperto da 24 giorni. Il tratto di viabilità dall’incrocio con viale Spinelli fino alla rotatoria di via Moro è rimasto chiuso dal 1° settembre per consentire la conclusione dei lavori di riqualificazione di Sant’Agnese.
