“Il territorio santagatese e l’intera Valle Caudina vivono una grave emergenza sanitaria che mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Il Presidio Ospedaliero “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori”, un tempo punto di riferimento per l’area, da anni ha drasticamente ridotto i suoi servizi di emergenza, costringendo la popolazione a cercare assistenza altrove, spesso con gravi conseguenze per chi ha bisogno di soccorso immediato”. Lo sottolinea l’ex Direttore generale del ‘Rummo’, avvocato Nicola Boccalone.

