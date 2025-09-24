Il convincente successo raccolto con l’Atalanta Under 23, che ha fatto guadagnare al Benevento la palma di più immediata inseguitrice della Salernitana è già diventato un film in bianco e nero, nonostante siano passati solo tre giorni. Non c’è tempo per rifiatare né per cullarsi nel ricordo di un altro importante passo avanti per una Strega che è chiamata ad affrontare, e magari a superare, un altro duro ostacolo, per non perdere terreno dal vertice della classifica o, meglio ancora, approfittare di un eventuale passo falso di chi fino a questo momento ha fatto un percorso netto.

