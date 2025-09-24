Cusano Mutri – Ufficializzato il gemellaggio con gli svizzeri di Aubonne

Un legame già forte, fatto di storie di emigrazione e radici che hanno superato i confini nazionali, diventa ora ufficiale: il Comune di Cusano Mutri, guidato dal sindaco Pietro Crocco, ha siglato un gemellaggio con il Comune svizzero di Aubonne, nel Canton Vaud, distretto di Morges. Una cittadina di 3.856 abitanti, situata nel nord-ovest della Svizzera, che ospita da decenni una comunità numerosa e radicata di cusanesi.

