Ipm di Airola ancora teatro di episodi di violenza. L’ultimo appena nella giornata di ieri durante l’ora di passeggio dei detenuti. Come fanno presente il Vicecoordinatore regionale Sappe della Campania Sabatino De Rosa e il delegato provinciale per la Giustizia minorile Vincenzo Pascale, un diverbio tra due ristretti è degenerato in una violenta rissa che ha visto coinvolti sette/otto detenuti. Solo grazie al tempestivo intervento del personale di Polizia penitenziaria presente, la situazione è stata riportata alla calma sebbene non senza conseguenze: alcuni detenuti sono stati infatti visitati e refertati dal personale sanitario mentre due agenti, intervenuti per sedare la colluttazione, hanno riportato traumi e dolori, necessitando anch’essi di cure mediche.

