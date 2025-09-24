Dal 1 al 6 ottobre si terrà la XVII edizione del Benevento Social Film Festival ArTelesia a cura dell’Associazione Libero Teatro, con la direzione artistica di Christian De Fazio e la direzione organizzativa di Antonio Di Fede. Seguendo la matrice sociale, la manifestazione si coniuga con una ricerca attenta e approfondita sul territorio sannita, finalizzata a creare un felice connubio tra il cinema e il Sannio nell’intento di valorizzare tutte le espressioni artistiche (teatro, musica, fotografia, letteratura) e diffondere la tradizione culturale locale nel mondo.

