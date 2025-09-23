Secondo gli organizzatori c’erano oltre mille persone in strada ieri mattina a Benevento, per la manifestazione organizzata dal Global Movement to Gaza, iniziativa di protesta contro l’apocalisse in atto in Palestina e nella striscia di Gaza.
“Palestina libera, Benevento sa da che parte stare, stop al genocidio”, lo slogan del popolo sannita solidale con la Palestina. A precedere il corteo delle madri, con fagotti bianchi e macchiati di di sangue, a simboleggiare la tragedia immane, dei troppi bimbi caduti in questi ultimi anni, insieme a tantissimi civili falciati.
