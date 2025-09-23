Isola ecologica e fonoregistrazione delle sedute di Consiglio comunale. Sono i due temi che il gruppo di opposizione ‘San Giorgio protagonista’ vuole portare nell’aula di via Mazzini. L’istanza, firmata dal capogruppo Maurizio Bocchino insieme ai consiglieri Antonella Rinaldi e Giancarlo Bruno, è stata indirizzata al presidente dell’assemblea Massimiliano Gaudino, alla segretaria comunale Flavia Laghini e al sindaco Giuseppe Ricci: la richiesta è di convocare una seduta straordinaria e urgente, da una parte per discutere del centro raccolta rifiuti, dall’altra per cambiare il metodo di ‘registrazione’ dei Consigli. Nel primo caso, stiamo parlando di un argomento molto sentito a Cesine, dove la giunta Ricci ha individuato la sede per la costruzione dell’isola ecologica, un terreno in via Sallaccione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia