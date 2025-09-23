Fiorenza Ceniccola, giovane consigliera comunale di Guardia Sanframondi e membro della Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani, è stata selezionata tra “i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese” iniziativa promossa dall’Espresso La Giovane Roma e Politica, volta a valorizzare giovani impegnati nella partecipazione attiva e promotori del dialogo anche tra visioni diverse. La cerimonia si è svolta presso il Link Campus di Roma, alla presenza del segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, del leader di Italia Viva Matteo Renzi e dell’ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Ha portato i suoi saluti istituzionali il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Durante la serata di premiazione Fiorenza Ceniccola è intervenuta sottolineando il valore della politica come “impegno morale e servizio civile prima ancora che personale”.

