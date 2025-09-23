Se non venerdì prossimo, sarà la settimana successiva, ma è ormai acclarato che gli ambulanti faranno ritorno, almeno per una delle due giornate settimanali di vendita, in piazza Risorgimento. L’incertezza deriva dai tempi di attuazione delle richieste formulate dai mercatali: ripulire dalle erbacce lo spazio sottostante Caserma Guidoni, delocalizzare i bagni chimici, rimuovere dei paletti in ferro, etc., insomma, un po’ di manutenzione per riavviare in maniera adeguata l’attività dei 32 operatori commerciali (28 con posto fisso e 4 spuntisti) che, dallo scorso marzo, sono stati delocalizzati in via Adua il venerdì e in via Delcogliano il mercoledì.

