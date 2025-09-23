Con la fine della stagione estiva non sono terminati i problemi nell’erogazione idrica nel Fortore. Molti comuni, infatti continuano sperimentare le interruzioni, soprattutto nelle ore notturne per cercare di creare minori disagi alla popolazione.

A Foiano nuove interruzioni si sono rese necessarie a causa di un guasto.

Come ha comunicato l’ente gestore Gesesa, si è verificata una importante rottura sulla condotta di Fontana di Maggio. Questa ha determinato l’abbassamento del livello dell’acqua nel relativo serbatoio.

