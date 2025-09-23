Un altro esame da superare, per confermare le buone impressioni di questo avvio di stagione e continuare a tenere il passo della capolista Salernitana o magari approfittare di un eventuale passo falso dei granata. Nemmeno il tempo di brindare ai tre punti conquistati contro l’Atalanta Under 23 che il Benevento deve rivolgere lo sguardo al prossimo impegno. La settimana appena cominciata sarà piena di appuntamenti e vedrà la Strega di scena già domani sera (fischio d’inizio alle 20.45) a Picerno, contro una squadra che è reduce da due sconfitte consecutive e che finora tra le mura amiche del ‘Curcio’ – che storicamente è sempre stato il fortino dei rossoblù – non ha ancora vinto. Questo non per dire che la trasferta in terra lucana sarà una passeggiata di salute, ma che al contrario la formazione giallorossa dovrà mettere ancora maggiore attenzione per riuscire a scansare l’ostacolo.

