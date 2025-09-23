«Un’affermazione di una gravità unica», così Gianmariamichele Ciaburri, responsabile di Fratelli d’Italia nell’area del Titerno, ha commentato le parole del nuovo Direttore Generale dell’Asl di Benevento Tiziana Spinosa, la quale, a margine dell’incontro sulla prevenzione oncologica promosso dal Rotary Club e svoltosi al Museo del Sannio di Benevento domenica 21 settembre, ha dichiarato: «I medici sulle ambulanze ci saranno laddove servono perché ci sono delle linee guida nazionali e regionali che noi dobbiamo seguire e perché non è importante il medico sull’ambulanza, è importante il medico quando ci deve essere e chiaramente questo lo dicono le linee guida».

«Questa dichiarazione – ha commentato Ciaburri – lascia trasparire non solo una pericolosa sottovalutazione della condizione reale del Sannio, ma anche un’adesione burocratica a linee guida regionali e nazionali che, come spesso accade, ignorano completamente le specificità dei territori».

