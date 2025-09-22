“C’è bisogno di un intervento di derattizzazione urgente, dopodiché il Comune dovrà prendere dei provvedimenti, altrimenti il problema tornerà a presentarsi”.
E’ l’appello di un gruppo di residenti di via Ciriaco Bocchini, alle prese da tempo con la sgradita presenza di topi sull’uscio delle abitazioni. La criticità si presenta in particolare nell’area parcheggio del mercato coperto, in via Sant’Antonio, alle spalle di via Bocchini. C’è un’area verde incolta, di proprietà privata, che fa da ricettacolo per insetti e animali, ma il dito è puntato anche verso quel che resta in strada dopo l’appuntamento del martedì.
