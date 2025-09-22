Saio è sicuro: “Così possiamo puntare in alto”

Esulta ancora il Benevento, e lo fa per il suo quarto successo in campionato. Poker di gemme confezionato al “Vigorito” dalla Strega con una prestazione da grande squadra, contro il talento dell’Atalanta U23 che in questo inizio di stagione aveva messo in mostra tante qualità, tutte ridimensionate dalle abilità giallorosse. Ritmi incessanti messi in campo da Maita e compagni che, dopo aver preso le misure dell’undici di Bocchetti, hanno sottratto all’avversario idee ed energie, spegnendo in fretta le scintille offensive. Merito anche di una difesa che, ancora una volta, non ha concesso possibilità all’attacco avversario: brilla ancora il carattere di Pietro Saio, sempre più leader tra le torri giallorosse.

