Alla festa di Pontida sono stati circa 40 i leghisti sanniti ad essere presenti. Tra gli altri, il segretario provinciale Luigi Bocchino, il sindaco di Pago Veiano De Ieso e il responsabile regionale Enti locali Luigi Barone. Che ha così commentato: “Oggi da Pontida portiamo un messaggio chiaro: avanti con la flat tax, con la pace fiscale e con la difesa concreta del territorio. La flat tax non è solo una proposta economica, è una visione di giustizia fiscale che premia chi lavora e produce, senza penalizzare nessuno.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia