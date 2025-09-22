Tra i 7 componenti sanniti sui 140 che costituiranno la prossima assemblea regionale del Partito democratico ci saranno anche il consigliere regionale uscente Gino Abbate e la presidente provinciale rosa Razzano. Inoltre, Francesco Matarazzo di Vitulano, Immafederica Refuto di Airola, Moreno Carosella di San Giorgio del Sannio, Elena Sanzari di Guarda Sanframondi e Carlo Alberto Iannace di San Leucio. Entro le 12 di oggi, il segretario Giovanni Cacciano dovrà consegnare a Napoli la rappresentanza beneventana nella lista collegata all’unico candidato al vertice regionale del partito, Piero De Luca, rappresentanza destinata a calare di un’unità a causa del decremento demografico. Dopodiché, le operazioni congressuali dovranno esaurirsi entro il 4 ottobre, mentre per quelle provinciali non si dovrà sforare il 21 dicembre.

