Pubblicata su Il Sole 24 Ore Sud, un’analisi del Centro Studi Tagliacarne nell’articolo dal titolo “Il turismo al Sud cresce ma la densità resta bassa” che chiarisce in che modo incorniciare e interpretare i dati statistici su la crescita del turismo a Benevento emersa dai dati Istat 2024.

Nel dettaglio, si contano ben 22 province meridionali su 34 tra quelle con la crescita più elevata in Italia. Nella classifica nazionale svetta Benevento con un +22,7%. Ma il dato variazione va messo in correlazione ai parametri di partenza molto poco positivi, e dunque di conseguenza il comparto non è assolutamente trainante per l’economia locale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia