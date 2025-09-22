Vannucchi 6,5: Perfetto per tempismo e stile d’intervento: Vavassori & co. lo impegnano spesso nell’uno contro uno ma i suoi guantoni riescono a chiudere sempre ogni varco. Altro clean sheet in tasca, il secondo consecutivo: c’è gioia anche per lui
Scognamillo 6,5: Il duro compito di tenere a bada Vavassori col passare dei minuti diventa il leitmotiv della sua partita: mai sotto pressione, bravo nel disarmare l’avversario. Positivi anche i dialoghi di reparto: l’intesa con i compagni migliora sempre
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia