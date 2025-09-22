Un gesto inatteso ma determinante ha accompagnato ieri un’ambulanza del 118 impegnata in una corsa contro il tempo. Il mezzo di soccorso, di rientro dall’ospedale di Benevento dopo un trasporto, è stato dirottata su una nuova emergenza per un caso di grave insufficienza respiratoria.

A sirene spiegate, l’ambulanza ha imboccato la superstrada, dove il traffico rendeva complesso il passaggio. In quel frangente, un’auto blu istituzionale con segnalatori accesi ha superato l’ambulanza e, con segnali rivolti agli automobilisti, ha iniziato a liberare la corsia. L’auto blu ha di fatto spianato la strada, consentendo all’ambulanza di avanzare con maggiore rapidità e sicurezza, guadagnando minuti preziosi.

