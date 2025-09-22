Quattro vittorie in cinque giornate, seconda partita consecutiva senza prender gol e quarta con almeno una rete a referto, ma soprattutto 12 punti raccolti che fanno diventare il Benevento l’immediata inseguitrice della capolista Salernitana che resta a punteggio pieno, grazie al blitz di Giugliano. Tiene il passo dei granata la truppa giallorossa e lo fa grazie al prezioso successo conquistato contro l’Atalanta Under 23 (2-0 il risultato finale), squadra fastidiosa e ben organizzata, ma altrettanto ben contenuta dagli uomini di Auteri.

