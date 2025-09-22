Tanto spazio per lui sotto i riflettori, sia per questo inizio di campionato da rivelazione del Benevento, sia per il pomeriggio da ex contro un’Atalanta che ha rappresentato tanto per il suo percorso di crescita. Andrea Ceresoli ha vissuto una partita speciale al “Vigorito”, contro una fetta importante del suo passato. “È stato molto emozionante, una partita carica di significati” confida il classe 2003 nel postpartita parlando dell’incrocio con l’Atalanta U23, da ex nerazzurro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia