Non sbaglia il Benevento, unica formazione a tenere il passo della Salernitana, impegnata nelle prove di fuga. I giallorossi restano a tre lunghezze di ritardo dalla capolista e lo fanno grazie alla vittoria conquistata contro l’Atalanta Under 23, appuntamento a cui arrivavano con la molla della prova brillante di Siracusa. Che non è stata certamente casuale, alla luce di quello che si è visto in campo anche contro l’Atalanta Under 23. Un’altra prestazione che ha pienamente soddisfatto Gaetano Auteri.

