Prima il voto nella Marche e, soltanto dopo, Fratelli d’Italia finirà di sfogliare la margherita, ossia individuerà chi dovrà rappresentare il partito nella lista per le elezioni regionali. Si dirà: ma che ci azzecca la tornata elettorale marchigiana di domenica e lunedì prossimi? Apparentemente nulla, ma Mimmo Matera è costretto a fare il temporeggiatore perché solo dopo aver appreso il dato di quella Regione, il centrodestra individuerà il candidato presidente in Campania. Come noto, se si tratterà di un politico, a guidare la coalizione sarà il vice ministro Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia.

