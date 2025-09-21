“Era un impegno che avevamo preso con i cittadini, e ora la nuova programmazione prevede una riduzione del consumo di suolo e maggiore tutela dell’ambiente e del paesaggio. Era opportuno intervenire dopo nove anni”.

Così Salvatore Mazzone, sindaco di Pietrelcina, sentito su una recente e importante decisione assunta insieme alla giunta: con la delibera 114 dell’11 settembre è stata adottata la revisione del Piano urbanistico comunale. Una modifica dello strumento di pianificazione, alla luce di un quadro socio-economico mutato rispetto al 2016, quando l’amministrazione Masone licenziò il primo Puc.

